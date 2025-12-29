Nella giornata di domenica a Badia al Pino, in provincia di Arezzo, si è verificato un principio di incendio in un’abitazione di via Madonna dell'Olio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno portato in ospedale cinque persone coinvolte nell’accaduto. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le eventuali conseguenze.

Badia al Pino (Arezzo), 29 dicembre 2025 – Intervento del 118 nel pomeriggio di domenica a Badia al Pino (Arezzo), in via Madonna dell'Olio, per un principio di incendio in una abitazione. L'allarme è scattato alle 14.45. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Bianca di Arezzo, insieme ai vigili del fuoco. Cinque persone - tre donne di 55, 25 e 18 anni e due uomini di 82 e 19 anni - sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo per accertamenti. Sono infatti rimaste intossicate dal fumo. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio in un’abitazione, cinque persone portate in ospedale

