Incendio in una concessionaria | distrutti numerosi ciclomotori ignote le cause

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di domenica presso una concessionaria a Frasso Telesino, causando la distruzione di numerosi ciclomotori. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta ferita. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio si è sviluppato nei locali di una concessionaria a Frasso Telesino nel pomeriggio di domenica. Le fiamme hanno distrutto numerosi ciclomotori in esposizione. L'entità dei danni, sicuramente elevata, è ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Telese Terme che sono riusciti a domare il rogo ed hanno chiesto l'intervento dei militari della compagnia di Cerreto Sannita che hanno avviato le indagine per risalire alla causa del rogo.

