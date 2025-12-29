Incendio in casa di riposo | 16 vittime è strage

Un incendio scoppiato in una casa di riposo ha causato 16 vittime. La serata si era svolta come molte altre, con le luci basse e gli ospiti già a riposo. L’incidente ha colpito la comunità, evidenziando l’importanza di misure di sicurezza e prevenzione negli ambienti di cura per anziani. Le autorità sono al lavoro per accertare le cause e garantire che simili tragedie non si ripetano.

La sera era iniziata come tante altre, con le luci soffuse nelle stanze, le tende tirate e gli anziani già a letto. Nessuno immaginava che, nel giro di pochi minuti, quel luogo di quiete sarebbe diventato una trappola di fumo e fiamme, una notte destinata a segnare per sempre un’intera comunità. Prima è arrivato l’odore acre, quasi impercettibile. Poi il fumo, che ha iniziato a insinuarsi nei corridoi, sotto le porte, dietro le finestre illuminate. Qualcuno ha tossito nel sonno, qualcuno forse ha provato a chiamare aiuto. Ma quando il fuoco ha preso forza, il tempo si è trasformato nel nemico più crudele. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

