Incendio durante un matrimonio ad Ariano Irpino | torta nuziale provoca rogo sposo ustionato

Durante un matrimonio ad Ariano Irpino, un incendio si è sviluppato a causa di una torta nuziale, provocando ustioni allo sposo e momenti di preoccupazione tra gli ospiti. L’evento ha richiesto interventi di emergenza per mettere in sicurezza i presenti. La vicenda mette in evidenza l’importanza di adottare misure di sicurezza durante le celebrazioni pubbliche e private.

Paura e momenti di grande tensione durante un matrimonio ad Ariano Irpino, dove una festa nuziale ha rischiato di trasformarsi in tragedia a causa di un incendio improvviso scoppiato al termine della cerimonia. Protagonista dell'episodio una coppia originaria di Calitri. Ariano Irpino, incendio a un matrimonio. Il comandante Bellizzi: «Quei fuochi non possono essere accesi al chiuso» - «Determinati giochi pirotecnici non possono essere utilizzati all'interno di un ambiente perché le scintille possono provocare un incendio, così come ...

