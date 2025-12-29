Incendio durante un matrimonio ad Ariano Irpino | torta nuziale provoca rogo sposo ustionato

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un matrimonio ad Ariano Irpino, un incendio si è sviluppato a causa di una torta nuziale, provocando ustioni allo sposo e momenti di preoccupazione tra gli ospiti. L’evento ha richiesto interventi di emergenza per mettere in sicurezza i presenti. La vicenda mette in evidenza l’importanza di adottare misure di sicurezza durante le celebrazioni pubbliche e private.

Paura e momenti di grande tensione durante un matrimonio ad Ariano Irpino, dove una festa nuziale ha rischiato di trasformarsi in tragedia a causa di un incendio improvviso scoppiato al termine della cerimonia.   Protagonista dell’episodio una coppia originaria di Calitri, che . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

incendio durante un matrimonio ad ariano irpino torta nuziale provoca rogo sposo ustionato

© Teleclubitalia.it - Incendio durante un matrimonio ad Ariano Irpino: torta nuziale provoca rogo, sposo ustionato

Leggi anche: Ariano Irpino, dramma al matrimonio, la torta provoca incendio: ustionato lo sposo

Leggi anche: Fuoco e fiamme dalla torta nuziale al momento del taglio: ustionato lo sposo, scoppia un incendio nella sala ricevimenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fiamme dalla torta nuziale, sposo ustionato nell'Avellinese. Scintille hanno innescato incendio; Matrimonio ad Ariano Irpino: cerimonia interrotta da un incendio, paura tra gli invitati; Torta nuziale provoca incendio in hotel: sposo finisce in ospedale con ustioni; Incendio durante un matrimonio ad Ariano: scintille sulla torta scatenano il panico all’hotel Kristall.

incendio durante matrimonio arianoAriano Irpino, incendio a un matrimonio. Il comandante Bellizzi: «Quei fuochi non possono essere accesi al chiuso» - «Determinati giochi pirotecnici non possono essere utilizzati all'interno di un ambiente perché le scintille possono provocare un incendio, così come ... ilmattino.it

incendio durante matrimonio arianoAriano Irpino, incendio al taglio della torta: sposo ustionato in ospedale - Doveva essere il momento più atteso, quello del taglio della torta e degli applausi finali. ilmattino.it

incendio durante matrimonio arianoFuoco e fiamme dalla torta nuziale al momento del taglio: ustionato lo sposo, scoppia un incendio nella sala ricevimenti - Le fontane luminose sulla torta hanno innescato le fiamme nell'hotel di Ariano Irpino. ilfattoquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.