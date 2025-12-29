Inaugura in Veneto il Tavolo per la sburocratizzazione | prima riunione il 26 gennaio
Il 26 gennaio si terrà la prima riunione del “Tavolo regionale per la sburocratizzazione” in Veneto, istituito dalla Regione per semplificare le procedure amministrative. L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici per le imprese e favorire un confronto costruttivo con il sistema economico e sociale locale, promuovendo un ambiente più snello e favorevole allo sviluppo.
Promessa mantenuta. Il 26 gennaio si terrà la prima riunione del “Tavolo regionale per la sburocratizzazione”, il nuovo organismo voluto dalla Regione del Veneto per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e rafforzare il dialogo con il sistema economico e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
