Inaugura in Veneto il Tavolo per la sburocratizzazione | prima riunione il 26 gennaio

Il 26 gennaio si terrà la prima riunione del “Tavolo regionale per la sburocratizzazione” in Veneto, istituito dalla Regione per semplificare le procedure amministrative. L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici per le imprese e favorire un confronto costruttivo con il sistema economico e sociale locale, promuovendo un ambiente più snello e favorevole allo sviluppo.

