In un’antica pieve toscana c’è una confraternita dove sedersi a tavola per parlare di cibo tradizioni e convivialità

In una storica pieve toscana del Casentino, si riuniscono da oltre trent’anni una confraternita dedicata alla convivialità, alla tradizione e al buon cibo. Un luogo dove il dialogo e la condivisione si intrecciano alle radici culturali della regione, offrendo un’esperienza autentica e intima. Un invito a scoprire storie, sapori e valori che attraversano generazioni, in un ambiente sobrio e ricco di significato.

Nel Casentino, da più di trent'anni, esiste una pieve che non ha smesso di raccontare storie e sapori, dove diventare viandante è un invito e non una fuga. A Romena, la confraternita che si trova a Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, non arriva solo chi cerca risposte, ma anche chi non ha.

