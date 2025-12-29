In Silia impiantato pacemaker senza fili a una bimba meno di 10 casi al mondo | Al Sud facciamo cose straordinarie

A Taormina, è stato impiantato un pacemaker senza fili a una bambina di 10 anni, uno dei pochi casi al mondo. Questa procedura innovativa rappresenta un importante progresso nel campo della cardiologia pediatrica, evidenziando come anche in Italia si possano realizzare interventi di alta specializzazione. L'adozione di tecnologie avanzate apre nuove prospettive per il trattamento di problematiche cardiache nelle età più giovani.

A Taormina è stato impiantato su una bimba di 10 anni un pacemaker senza fili: meno di 10 casi al mondo. A Fanpage.it il medico spiega: "L'indomani è andata a casa, correva e giocava".

