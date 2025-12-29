In Sicilia saldi invernali dal 3 gennaio al 15 marzo
In Sicilia, i saldi invernali si svolgeranno dal 3 gennaio al 15 marzo. Nonostante il quadro economico sfidante, i dati sui consumi natalizi segnalano un incremento dell’1,9% rispetto allo scorso anno. Questo trend indica una certa tenuta del settore commerciale regionale, confermando l’importanza delle vendite stagionali per l’economia locale.
I dati sui consumi natalizi in Sicilia danno un aumento dell’1,9% rispetto al 2024 - tutto ciò, nonostante il contesto economico complesso. Tuttavia, la spesa media per i regali si è attestata su cifre più contenute, tra i 190 e i 200 euro, segno di una gestione più oculata del budget familiare, complice l’effetto dei rincari. Lo dice Gianluca Manenti, presidente regionale di Confcommercio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Saldi invernali 2026: Sicilia al via il 3 gennaio con opportunità fino a marzo
Leggi anche: Saldi invernali, c’è la data: sconti al via dal 3 gennaio
Saldi invernali 2026: Sicilia al via il 3 gennaio con opportunità fino a marzo; Saldi invernali 2026, dalla Lombardia alla Sicilia: le date regione per regione; Saldi invernali 2026, ecco quando iniziano e cosa c'è da sapere. Il calendario regione per regione; Saldi invernali 2026: pronti al via, ecco quando iniziano (regione per regione) e cosa c'è da sapere.
Confcommercio Sicilia. Al via i saldi dal 3 gennaio, Manenti: “Segnali positivi dai consumi natalizi” - Confcommercio Sicilia diffonde i dati sui consumi natalizi 2025 e annuncia l’avvio ufficiale dei saldi invernali, che partiranno ... radiortm.it
Saldi invernali, in Sicilia sconti dal 3 gennaio al 15 marzo - Mancano pochi giorni all’avvio dei saldi invernali 2026 e anche la Sicilia si prepara a una lunga stagione di sconti. grandangoloagrigento.it
Saldi invernali 2026 in Sicilia: guida ragionata a date, eccezioni e acquisti “intelligenti” - Dall’anticipo al sabato 3 gennaio alle eccezioni alpine: tutto quello che serve per orientarsi tra sconti, diritti e “investment piece” ... lasicilia.it
Consumi natalizi in crescita in Sicilia: +1,9% nel 2025. Saldi al via dal 3 gennaio - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.