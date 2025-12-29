in pizzeria per festeggiare la madre muore davanti a lei soffocato da un boccone

A Bassano del Grappa, un uomo di 53 anni è deceduto sabato sera a causa di un episodio di soffocamento durante una cena in pizzeria, mentre festeggiava la festa della madre. L’incidente ha evidenziato la tragica possibilità di eventi improvvisi anche in contesti quotidiani. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Sarebbe stato un boccone andato di traverso a uccidere Giuseppe Mocellin, di 53 anni, sabato sera a Bassano del Grappa. L’uomo è morto in una pizzeria del comune vicentino, l’ Arcobaleno, davanti agli occhi dei familiari riuniti per una cena comune in onore della madre, Maria Rosa, presente anche lei. Come riporta Il giornale di Vicenza Giuseppe – conosciuto da tutti come “ Moretto ” – avrebbe accusato gravi difficoltà respiratorie dopo che un pezzo dell’alimento che stava masticando gli si è infilato nella trachea, ostruendola e bloccando la respirazione. Immediato l’intervento dei soccorsi. I familiari e il personale della pizzeria si sono subito impegnati nell’aiutare l’uomo e nell’avvisare i sanitari del San Bassiano, che hanno dovuto trasportare l’uomo in ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

