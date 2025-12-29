In pagamento le pensioni di gennaio

Poste Italiane informa che le pensioni di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 nelle 94 sedi della provincia di Arezzo. In questa data, le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio e Conto BancoPosta. La distribuzione avverrà secondo il calendario stabilito, garantendo un accesso semplice e sicuro ai beneficiari.

Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 e, alla stessa data, le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o.

