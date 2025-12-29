In montagna col buio e da improvvisati | il monito del Soccorso alpino

Nella giornata di domenica, il Soccorso alpino della Stazione Triangolo Lariano ha svolto diversi interventi in montagna durante le ore serali. L’esperienza e la preparazione del personale si sono rivelate fondamentali per gestire situazioni impreviste e garantire la sicurezza di chi si trova in ambienti montani, anche in condizioni di scarsa visibilità. Un ricordo dell’importanza di rispettare le regole e di essere adeguatamente preparati per le uscite in montagna.

Grande lavoro, nella giornata di domenica, per il personale della Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, chiamato a far fronte a diversi interventi. Il primo a Valmadrera, ai Corni di Canzo, in mattinata, per un uomo di 61 anni colto da malore; l'escursionista è stato raggiunto, valutato.

