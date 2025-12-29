In fuga su auto rubata albanese sperona i carabinieri

Un uomo albanese, alla guida di un’auto rubata, ha tentato di sfuggire ai controlli dei carabinieri. Durante la fuga, ha urtato due veicoli in transito e speronato una pattuglia dell’Arma, proseguendo contromano. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’autore e il recupero del veicolo. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi.

Durante la fuga, l'auto ha urtato due veicoli in transito e ha speronato la pattuglia dell'Arma, procedendo anche contromano.

