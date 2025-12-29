In Emilia-Romagna nasce un tavolo istituzionale per la pace
In Emilia-Romagna, è stato annunciato l'avvio di un Tavolo regionale istituzionale dedicato alla promozione della pace. La Regione ha comunicato questa iniziativa attraverso una nota ufficiale, confermando la propria partecipazione alla manifestazione per la pace prevista per il 1° gennaio 2026. Questa iniziativa mira a favorire il dialogo e la collaborazione sul territorio in ambito di pace e coesione sociale.
In Emilia-Romagna nascerà un Tavolo regionale istituzionale per la pace. Lo riferisce la stessa Regione in una nota, annunciando la propria presenza alla manifestazione per la pace del 1° gennaio 2026.Viale Aldo Moro ha aderito alla marcia che si terrà il primo giorno del prossimo anno e promossa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
