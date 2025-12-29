In Emilia-Romagna nasce un tavolo istituzionale per la pace

In Emilia-Romagna, è stato annunciato l'avvio di un Tavolo regionale istituzionale dedicato alla promozione della pace. La Regione ha comunicato questa iniziativa attraverso una nota ufficiale, confermando la propria partecipazione alla manifestazione per la pace prevista per il 1° gennaio 2026. Questa iniziativa mira a favorire il dialogo e la collaborazione sul territorio in ambito di pace e coesione sociale.

