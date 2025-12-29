In Brianza Capodanno senza botti | dove sono vietati e che cosa rischia chi li spara

In vista del Capodanno, è importante conoscere le normative sui fuochi d’artificio in Brianza. In alcuni comuni della regione, l’uso di petardi e botti sarà vietato per motivi di sicurezza e tutela ambientale. Chi viola queste disposizioni può rischiare sanzioni amministrative e penali. Informarsi sulle restrizioni locali permette di celebrare in modo responsabile e rispettoso delle norme vigenti.

Si avvicina la notte di San Silvestro: botti, petardi, fuochi d’artificio. Ma in alcuni comuni della Brianza sarà vietato festeggiare coi giochi pirotecnici. Sono solo due, a oggi, le amministrazioni comunali che hanno applicato il divieto.A Monza divieto permanenteA Monza il divieto è permanente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Capodanno 2026 a Prato: botti vietati fino al 7 gennaio Leggi anche: Capodanno in sicurezza anche ad Aprilia: botti e fuochi vietati Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Botti di Capodanno: l'incubo degli animali domestici, come tutelarli; Botti di Capodanno, la “solita” emergenza; Botti e fuochi d'artificio, come proteggere cani e gatti da stress e rischi; Capodanno, vietato l'uso di botti, petardi e fuochi d'artificio a Desio: multe fino a 500 euro. In Brianza Capodanno senza botti: dove sono vietati e che cosa rischia chi li spara - Ma in alcuni comuni della Brianza sarà vietato festeggiare coi giochi pirotecnici. monzatoday.it

Capodanno senza botti: come proteggere animali e persone - Vivisezione ha raccolto oltre 103mila firme per chiedere una legge nazionale che vieti l'uso di fuochi d'artificio e petardi. tgcom24.mediaset.it

Capodanno in Bra. Le regole per festeggiare in sicurezza - Vietati i botti: fastidiosi e pericolosi per gli uomini e gli animali ... giornaleadige.it

Brianza, verso un finale d’anno col sole Dopo pioggia e grigio tra Vigilia e Natale, il meteo cambia passo: da oggi migliora e tra il 27 e il 30 dicembre arrivano cieli sereni e temperature fino a 10–11°. Capodanno freddo ma asciutto, ideale per festeggiare - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.