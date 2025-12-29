In Brianza arriva lo z238 | il nuovo bus che passa ogni 30 minuti

A partire dal 7 gennaio, in Brianza entra in funzione la linea Z238, che collega la stazione ferroviaria di Lissone con il Polo Istituzionale di Monza. Questa nuova linea di autobus garantisce passaggi ogni 30 minuti, offrendo un collegamento più efficiente e regolare tra i principali punti della zona. Un miglioramento nella mobilità locale pensato per facilitare gli spostamenti quotidiani dei cittadini.

Nuova linea z238: collegamento diretto tra Lissone FS e il Polo istituzionale di Monza - Entra infatti in funzione la nuova linea di trasporto pubblico z238, che collegherà direttamente la stazione ... mbnews.it

Trasporto pubblico, svolta in Brianza: nuova linea tra stazione e Polo - Nuova linea autobus in Brianza: la z238 collegherà Lissone e Monza migliorando i collegamenti per lavoratori e utenti. monza-news.it

Per le feste di Natale arriva il caffè “made in Brianza”, o più precisamente “made in Concorezzo”. La cittadina brianzola è nota per sfornare, in occasione delle feste di Natale, idee regalo “brandizzate” Concorezzo. In passato c’erano state la polenta, il puzzle e - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.