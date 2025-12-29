In Brianza arriva lo z238 | il nuovo bus che passa ogni 30 minuti

A partire dal 7 gennaio, in Brianza entra in funzione la linea Z238, che collega la stazione ferroviaria di Lissone con il Polo Istituzionale di Monza. Questa nuova linea di autobus garantisce passaggi ogni 30 minuti, offrendo un collegamento più efficiente e regolare tra i principali punti della zona. Un miglioramento nella mobilità locale pensato per facilitare gli spostamenti quotidiani dei cittadini.

In Brianza il nuovo anno porta una nuova linea di autobus. Dal 7 gennaio entrerà in servizio lo z238, che collega la stazione ferroviaria di Lissone con il Polo Istituzionale di Monza. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Provincia di Monza e Brianza e Autoguidovie, con l'obiettivo di.

