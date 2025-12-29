A Roma, molti residenti preferiscono fare la spesa nei supermercati o discount di quartiere, spostandosi principalmente in auto o a piedi. Nonostante la crescita dell’e-commerce, gli acquisti presso i negozi fisici rimangono una scelta diffusa, con un’attenzione particolare all’utilizzo del mezzo privato e al quartiere di residenza. Questo comportamento evidenzia un approccio alla spesa ancora radicato nelle abitudini tradizionali e nelle dinamiche urbane della città.

Si fa la spesa nel supermercato o discount di quartiere spostandosi in auto o, al massimo, a piedi. Nonostante l’avanzata dell’online, i romani continuano a recarsi presso i negozi fisici della città per fare acquisti ma evitando, per lo più, i mezzi pubblici. È quanto emerge dall’indagine. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Perin può salutare la Juve a gennaio? La chiave può essere proprio all’interno del club bianconero. Ecco cosa sta succedendo in ottica cessioni

Leggi anche: Ecco come gli italiani fanno i regali di Natale: spesa media 250 euro a persona

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

In auto e all'interno del proprio quartiere: ecco come fanno la spesa i romani; Trapani, in tasca cocaina e crack: arrestato nel quartiere di San Giuliano; (AGR) Roma, ladri acrobati al quartiere Trieste, preso albanese 23enne, caccia ai due complici; Perde il controllo della sua Alfa Romeo e abbatte una colonnina del gas. Intero quartiere senza metano, lavori nel cuore della notte per....

È esplosa un'auto in un quartiere nel nord di Mosca - Il quartiere, la dinamica, le reazioni Nella via Sinjavinskaja, nella parte settentrionale di Mosca, è ... ilfoglio.it

Sassari: roghi, risse e furti, il comitato di quartiere insorge e chiede più sicurezza - Sassari Dopo l’ennesimo rogo che all’alba di oggi 12 dicembre ha devastato un’auto e una moto in largo Budapest, il Comitato di quartiere Rizzeddu- msn.com

Norway vs Serbia: The Northern Giant vs The Balkan Heart

Le auto, tutte in buone condizioni, erano state occultate all’interno di un terreno pubblico - facebook.com facebook