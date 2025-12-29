In arrivo dal governo 50mila euro per la videosorveglianza a Verghereto | Fondamentale all' uscita dell' E45

Il governo ha annunciato un finanziamento di 50.000 euro destinato a Verghereto per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Questa misura, sostenuta dal lavoro di rappresentanti come l’onorevole Alice Buonguerrieri e Galeazzo Bignami, mira a migliorare la sicurezza nel territorio, in particolare in prossimità dell’uscita dell’E45. Si tratta di un intervento volto a rafforzare la tutela dei cittadini e delle infrastrutture locali.

“Grazie all'incessante e prezioso lavoro di Fratelli d'Italia, in particolare dell'onorevole Alice Buonguerrieri e del capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, entrambi collante prezioso tra il governo e il territorio, Verghereto potrà contare sullo stanziamento di ben 50.000 euro per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - In arrivo dal governo 50mila euro per la videosorveglianza a Verghereto: "Fondamentale all'uscita dell'E45" Leggi anche: La Guglia di piazza Salandra sarà restaurata: dal Governo in arrivo fondi per 120 mila euro Leggi anche: Riapre il tratto di E45 a doppio senso, conclusi i lavori nella gallerie Verghereto, Spagnola e nel viadotto Fornello II Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Manovra, dai tagli fiscali alle spese: ecco quanto costano le misure; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Manovra 2026, tutte le misure. Giorgetti: «Non è austerity». Il governo pone la fiducia sul maxiemendamento; Legge di Bilancio 2025: tutte le novità su tasse, pensioni, famiglia e investimenti per imprese e cultura. Bollette luce, in arrivo un nuovo bonus da 55 euro: ecco come funziona e chi ci guadagna - Il governo studia un nuovo bonus per le famiglie vulnerabili con Isee fino a 15mila euro o con almeno 4 figli a carico e Isee fino a 10mila euro. affaritaliani.it Ora il governo dice che il taglio dell’Irpef fino a 60mila euro si può fare nel 2026: chi ci guadagna - Ma secondo il viceministro dell’Economia Leo “si stanno ottenendo tutte le condizioni affinché si possa fare” nel ... fanpage.it Bonus bollette, in arrivo un nuovo contributo da 55 euro per le famiglie: a chi spetta e come funziona - Un nuovo aiuto inserito nell’ultima bozza del decreto Energia, allo studio del governo: in arrivo nel 2026 un bonus da 55 euro per le bollette della luce destinato alle famiglie vulnerabili con Isee ... fanpage.it "Grazie al Governo Schifani sono in arrivo i fondi per il #restauro", dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso. Il #finanziamento è destinato alla Diocesi di #Noto (AG) per il restauro conservativo di 4 #tele - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.