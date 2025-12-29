In Arabia Saudita ci sarà un treno super lusso tutto italiano

In Arabia Saudita nasce un progetto innovativo: un treno di lusso completamente italiano. Attraversando il deserto e i paesaggi storici, questa iniziativa mira a unire comodità e eleganza, offrendo un’esperienza di viaggio esclusiva. Un esempio di collaborazione internazionale che valorizza l’artigianato e il design italiani, portando il meglio del nostro paese nel cuore di un territorio ricco di storia e tradizione.

Nel deserto dell’Arabia Saudita, dove la ferrovia attraversa paesaggi millenari e il viaggio torna a farsi esperienza, prende forma un progetto che parla italiano. È qui che Arsenale immagina il futuro del turismo di lusso su rotaia, firmando un accordo strategico con Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) per “Dream of the Desert”, il primo ultraluxury train cruise italiano in Arabia Saudita e il debutto del Gruppo nel mercato mediorientale. Un’operazione che intreccia visione industriale, diplomazia economica e filiera del Made in Italy, e che segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra Roma e Riyadh. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

