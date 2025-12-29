Impressionante tromba marina devasta la baia a Puerto de Mazarrón | oggetti aspirati a più di un chilometro di distanza

Il 28 dicembre, a Puerto de Mazarrón, si è verificata una tromba marina che ha causato notevoli danni alla baia. Nel video si vede come questa formazione atmosferica abbia “aspirato” oggetti a oltre un chilometro di distanza, evidenziando la potenza di fenomeni meteorologici estremi. Questo evento si inserisce tra le manifestazioni naturali più spettacolari e rischiose legate alle condizioni climatiche della regione.

Il video mostra una delle impressionanti trombe marine che ieri, domenica 28 dicembre, si è abbattuta su Puerto de Mazarrón, nella provincia di Murcia, in Spagna. Intorno al tardo pomeriggio, a causa di un'intensa instabilità atmosferica, si sono formate sopra la località turistica almeno sette trombe, con una – quella del filmato – che ha toccato terra e ha provocato parecchi danni lungo la strada che dà sul porto: arredi urbani, dehors di bar e strutture portuali sono state strappate via e fatte volare in aria. Danneggiate anche le imbarcazioni attraccate al molo.

