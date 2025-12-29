Impresa di uno Streat rimaneggiato | battuto il Fast Car

Nel Campionato Opes, nonostante le festività, si sono disputati otto incontri nel Girone Centro del Carrello. La Termogas ha resistito dieci minuti contro lo Zeta Club, che poi ha conquistato una vittoria netta, conclusa con un punteggio di 8-1. La partita ha visto le prestazioni di diversi giocatori, tra cui Mantovani, Bussolari e Inglesetti, che hanno contribuito alla netta affermazione della squadra vincente.

Nonostante le festività, si sono disputati 8 incontri nel Campionato Opes. Nel Girone Centro del Carrello la Termogas regge 10' fino al gol dell'1-1 di Bighinatti smarcato a centro area da Bartolini, poi lo Zeta Club prende il sopravvento, ne fa 4 per tempo e vince 8-1: tripletta di Mantovani, doppietta di Bussolari e timbri di Inglesetti e Burigo nel primo tempo e Caniato ad inizio ripresa. Uno Streat privo di Lanzoni, Barani e capitan Esposito, compie una mezza impresa riuscendo ad imporsi contro un Fast Car impreciso e sfortunato. La partita si apre con 2 legni del Fast Car, traversa di Calzavarini e palo di Lefons; nel primo tempo a segnare è solo lo Streat con Giordano, Arenga e doppietta di Gennari, 4-0 incredibile alla luce delle occasioni prodotte dalle due formazioni, bravissimo il portiere dello Streat, Carpentiero.

