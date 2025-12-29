Ilary Blasi sulle Dolomiti | per la vacanza di Capodanno sceglie la suite da 5mila euro a notte
Ilary Blasi ha scelto le Dolomiti per trascorrere il Capodanno, soggiornando in una suite di lusso da 5.000 euro a notte. Accompagnata da Bastian Muller, si dedica alla scoperta dei paesaggi alpini e alle tranquille atmosfere di montagna. La vacanza rappresenta un momento di relax in una delle destinazioni più suggestive delle Alpi, lontano dal clamore della città.
Ilary Blasi è volata sulle Dolomiti per Capodanno e ora sta trascorrendo le sue giornate in compagnia di Bastian Muller sullo sfondo di meravigliosi panorami alpini. Qual è il resort che ha scelto per la vacanza?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
