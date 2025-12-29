Ilary Blasi e Tamara Pisnoli le ex di Totti e De Rossi insieme a Cortina

Ilary Blasi e Tamara Pisnoli, ex compagne di Totti e De Rossi, sono protagoniste di un incontro a Cortina. Entrambe, figure note nel mondo dello sport e dello spettacolo, mantenendo un rapporto di amicizia nonostante i percorsi diversi. La loro presenza nella località alpina rappresenta un momento di confronto tra due donne che hanno condiviso importanti tappe della loro vita e carriera.

Negli anni 2000 erano le first lady della A.S Roma, ma quel capitolo è ormai chiuso per entrambe: Ilary Blasi e Tamara Pisnoli, in passato legate a Francesco Totti e Daniele De Rossi, sono ancora molto amiche. Le due si sono infatti incontrate in un locale a Cortina, concedendosi una serata tra balli e divertimento. La serata danzerina di Ilary Blasi e Tamara Pisnoli. Le vacanze invernali di Ilary Blasi proseguono a gonfie vele. E tra un brindisi e l'altro, l'ex letterina si è concessa anche una serata in compagnia di una vecchia amica: Tamara Pisnoli. Le due si conoscono dai lontani anni 2000: all'epoca, infatti, i loro compagni Francesco Totti e Daniele De Rossi militavano insieme nella A.

