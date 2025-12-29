Ilary Blasi e Tamara Pisnoli ex moglie di De Rossi in vacanza insieme Le immagini

Ilary Blasi e Tamara Pisnoli, ex moglie di De Rossi, sono state paparazzate mentre trascorrevano alcune giornate insieme a Cortina d'Ampezzo. La conduttrice romana, di 44 anni, si trova nella rinomata località veneta, nota per il suo stile di vita esclusivo e l’atmosfera tranquilla, ideale per una pausa estiva. Le immagini mostrano un momento di relax e convivialità tra le due donne in una delle mete più apprezzate dai vip.

