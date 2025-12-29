Ilaria Salis | Quando alle inchieste per chi fiancheggia il terrorismo di Stato e il genocidio?
Ilaria Salis commenta le recenti indagini sui presunti finanziamenti italiani a Hamas, sollevando interrogativi sulle connessioni con il nostro territorio. Le perquisizioni a Monza e Brianza evidenziano la portata dell’inchiesta, che riguarda anche possibili collegamenti con attività di terrorismo di Stato e genocidio. Questa vicenda richiede un’analisi approfondita per comprendere le implicazioni e i rischi legati a tali finanziamenti e alle eventuali minacce alla sicurezza nazionale.
Ilaria Salis interviene sul caso dei presunti finanziamenti italiani ad Hamas. Una vicenda che, secondo gli sviluppi delle ultime ore, ha visto possibili ramificazioni anche nel nostro territorio con perquisizioni nella provincia di Monza e Brianza. “Quando verrà finalmente il turno delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: "E le inchieste giudiziarie per chi fiancheggia il terrorismo di Stato?". Anche Ilaria Salis si espone sul caso Hannoun
Leggi anche: "E le inchieste per chi fiancheggia il terrorismo?": Ilaria Salis sul caso Hannoun
E le inchieste per chi fiancheggia il terrorismo?: Ilaria Salis sul caso Hannoun - L'europarlamentare di Avs ha scelto di polarizzarsi nella discussione su Hannoun assumendo una posizione netta: "Che continui a soffiare forte, in Italia e ovunque, il vento della solidarietà internaz ... msn.com
Ieri giustizialista con Eva, oggi garantista con Ilaria - Ilaria Salis (foto a destra) ha schivato il processo e nuovi, possibili guai nella torva Ungheria. ilgiornale.it
La storia di Ilaria Salis dalle carceri di Orbàn all’elezione a Strasburgo fino all’immunità - Roma, 7 ottobre 2025 – Dalle carceri di Orbán all'elezione a Strasburgo, fino alla vittoria “per la democrazia, lo stato di diritto e l'antifascismo” al voto di oggi sull'immunità. quotidiano.net
Questo video non esprime un giudizio politico, ma prova a leggere una figura pubblica attraverso la lente della comunicazione. Ilaria Salis ha costruito la propria presenza pubblica come figura simbolica, con uno stile fortemente identitario: parla soprattutto a c - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.