il wrapped 2025 del lavoro

Il 2025 si avvicina, ma in Italia il dibattito sul lavoro rimane centrato su bonus, sconti fiscali e modifiche contrattuali ormai datate. Nonostante le parole, le questioni fondamentali come la qualità dell’occupazione e le politiche di lungo termine continuano a essere trascurate. È importante analizzare le novità e le sfide attuali per comprendere le direzioni possibili e le riforme necessarie per il futuro del mercato del lavoro.

Anche stavolta in Italia chiudiamo l'anno con la discussione sul lavoro ferma ai bonus, agli sconti fiscali, ai centimetri di cuneo fiscale rosicchiati per aumentare i salari, ai contratti rinnovati ma riferiti all'anno che si chiudeva un anno fa. Con le solite crisi industriali irrisolte, altre nuove che si aggiungono alla lista, e i soliti salari bassi fermi dove li avevamo lasciati. Il disegno di legge di bilancio per il 2026, in un Paese con il tasso di occupazione tra i più bassi d'Europa, non spicca in creatività. Le poche misure sul lavoro previste sono più o meno le stesse che si potevano trovare nelle leggi di bilancio di dieci anni fa.

