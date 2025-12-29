Il Wi-Fi va lento? Gli oggetti che disturbano il segnale e dove posizionarlo

Se il Wi-Fi risulta lento, potrebbe non essere solo un problema di potenza del segnale. La posizione del router e la presenza di oggetti che interferiscono possono influire significativamente sulla qualità della connessione. Conoscere i fattori che disturbano il segnale e come posizionare correttamente il router permette di migliorare la velocità e la stabilità della rete domestica.

(Adnkronos) – Un Wi-Fi lento? Non sempre dipende dalla sua potenza di connessione. Sicuramente avere un router affidabile aiuta a non avere problemi quando si lavora da casa oppure si utilizzano i servizi di streaming, sia su cellulare che da computer, ma non è l'unico fattore a incidere. Secondo quanto riporta un esperto citato dall'Express .

