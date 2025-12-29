Il volo Ryanair Birmingham-Tenerife viene investito da una turbolenza allarme a 11 mila metri | diverse persone ferite piloti costretti ad invertire la rotta

Durante un volo Ryanair da Birmingham a Tenerife, una turbolenza improvvisa a circa 11.000 metri ha provocato alcune ferite tra i passeggeri. I piloti, in seguito all’emergenza, hanno deciso di invertire la rotta e tornare in aeroporto nel Regno Unito. L’incidente ha evidenziato i rischi legati alle condizioni atmosferiche in volo, richiedendo interventi tempestivi da parte dell’equipaggio.

Una violenta turbolenza in alta quota ha costretto un volo Ryanair a rientrare in emergenza nel Regno Unito, causando il ferimento di alcune persone a bordo. È accaduto nel pomeriggio di domenica 28 dicembre sul volo FR1211, partito da Birmingham e diretto a Tenerife Sud, in Spagna. Secondo quanto ricostruito, l'aereo – un Boeing 737 Max da 197 posti – era decollato alle 15:05 ora locale quando, raggiunta la quota di crociera di circa 37 mila piedi (oltre 11 mila metri), ha incontrato una fase di forte turbolenza mentre si trovava sopra la Francia, a una cinquantina di chilometri da Brest. In quel momento i piloti hanno deciso di interrompere il volo e di tornare indietro, lanciando il codice di emergenza "7700", utilizzato per segnalare situazioni critiche.

