Il vescovo Marconi chiude il Giubileo della Speranza nel segno della famiglia

Il vescovo Nazareno Marconi ha concluso il Giubileo della Speranza nella cattedrale di Macerata, sottolineando l'importanza della famiglia e dei giovani. Durante l’omelia, ha evidenziato il ruolo fondamentale di questi elementi per il benessere della società e ha invitato alla riflessione sul valore della speranza nel contesto attuale. La cerimonia si è svolta in un clima di sobrietà e spiritualità, chiudendo un percorso di ascolto e rinnovamento.

Ieri pomeriggio nella cattedrale di Macerata il vescovo e presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana Nazareno Marconi (nella foto) ha chiuso il Giubileo della Speranza con una omelia in cui ha ricordato il valore della famiglia e dei giovani ma non solo. "Ogni volta che si conclude una esperienza spirituale significativa – ha esordito – la sapienza della Chiesa invita a fare due cose, la prima è fare memoria delle grazie ricevute, la seconda e conseguente è prendere l'impegno di farle fruttare nel futuro. Lo dice il libro del Deuteronomio alla generazione che aveva attraversato il deserto del Sinai e stava entrando nella terra promessa.

