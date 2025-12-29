Il teatro Bonci di Cesena ospiterà martedì 6 gennaio un nuovo adattamento di

Nell'ambito degli appuntamenti promossi dal teatro Bonci per bambini e famiglie, martedì 6 gennaio fa tappa al teatro cesenate la compagnia svizzera PerpetuoMobileTeatro. Il gruppo porta in scena il suo lavoro più rappresentato, “Scrooge - Non è mai troppo tardi” che, grazie al lavoro di tre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Il vecchio Scrooge di Charles Dickens fa tappa al Bonci con un nuovo adattamento di "Canto di Natale"

Leggi anche: Teatro in Fattoria con "Il famoso canto di Natale" di Charles Dickens

Leggi anche: “Il non-canto di Natale”, ispirato al capolavoro di Charles Dickens, in scena a Cepagatti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Canto di Natale di Charles Dickens: il libro sul vero valore e lo spirito della festa; I cattivi non esistono, Dickens a Infinity 1; C’erano una volta gli auguri di Natale in Posta; Il canto di Natale di Topolino: 10 curiosità sul classico Disney da vedere e rivedere durante le feste.

A casa Dickens per scoprire come è nato Mr. Scrooge - Nella sua Inghilterra e nel resto del mondo i suoi racconti e romanzi invitano ogni volta a una rilettura, mentre il suo Canto di Natale - ilgiornale.it

A Christmas Carol di Dickens compie 182 anni, ma resta sorprendentemente attuale - Il romanzo di Dickens non è solo una storia natalizia, ma una denuncia sociale sorprendentemente attuale dopo quasi due secoli ... ilfattoquotidiano.it