Il trasloco della scuola media | Parcheggi e navette gratis nessun disagio per le famiglie

Il trasferimento della scuola media Anna Frank di Sant’Egidio a Palazzo Mazzini Marinelli solleva alcune preoccupazioni tra le famiglie. Tuttavia, sono stati predisposti parcheggi e navette gratuite per agevolare gli spostamenti, minimizzando eventuali disagi. Questa soluzione mira a garantire un passaggio sereno e pratico per studenti e genitori, mantenendo l’importanza di una transizione ordinata e senza inconvenienti.

Si scalda la polemica sul trasloco della scuola media ’Anna Frank’ di Sant’Egidio a palazzo Mazzini Marinelli. I circa 400 studenti dal 7 gennaio al 6 giugno faranno lezione in centro storico per consentire la demolizione del vecchio plesso e la costruzione del nuovo edificio. Situazione che ha sollevato i dubbi di alcune famiglie sulla questione del trasporto scolastico. Dubbi e proteste a cui ora replica l’amministrazione comunale. "In seguito agli incontri avuti con le famiglie e con il Consiglio di Istituto, ai quali sono seguiti i sopralluoghi svolti con Start Romagna, gestore del servizio di trasporto pubblico locale, è stata definita l’organizzazione del trasporto scolastico e degli orari di ingresso e uscita per gli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Anna Frank’, che dal 7 gennaio al 6 giugno saranno temporaneamente ospitati a palazzo Mazzini Marinelli, in centro storico – si legge nella nota dell’amministrazione – Come più volte comunicato e condiviso con dirigenza scolastica, Consiglio di Istituto e famiglie nel corso di queste settimane, la pianificazione del servizio ha tenuto come criterio prioritario la sicurezza dei ragazzi coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

