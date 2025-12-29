Il tradizionale tuffo in mare per festeggiare il nuovo anno col dj set di Symon e Luchino
Riccione invita a iniziare il nuovo anno con il tradizionale Tuffo di Capodanno, che si svolgerà giovedì 1° gennaio 2026 sulla spiaggia di fronte a piazzale Roma. L'evento rappresenta una consuetudine radicata nella comunità locale, accompagnata dal dj set di Symon e Luchino, offrendo un momento di convivialità e tradizione per i partecipanti.
Riccione apre il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e identitari della città: il tradizionale Tuffo di Capodanno nelle acque dell’Adriatico, in programma giovedì 1° gennaio 2026 sulla spiaggia antistante piazzale Roma. Una manifestazione molto partecipata che, nel tempo, è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
