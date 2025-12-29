Il sondaggio di TerniToday Leonardo Latini il più votato | La sfida per il 2028 è appena cominciata

Il sondaggio di TerniToday ha visto Leonardo Latini il più votato tra i lettori, che hanno espresso la loro preferenza per la carica di sindaco di Terni. La consultazione riflette l’interesse della comunità e il percorso che si apre per le prossime elezioni del 2028. La sfida, quindi, è appena cominciata, e l’attenzione rimane alta sulle dinamiche politiche e sui progetti futuri per la città.

