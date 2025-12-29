Il sindaco torna in sopralluogo di sera

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha effettuato ieri sera un sopralluogo, accompagnato dalla polizia locale e dalle forze dell’ordine. L’operazione si è svolta nonostante le condizioni climatiche avverse, con temperature rigide e una fitta nebbia che ha avvolto la città. L’azione fa parte di un monitoraggio costante delle aree pubbliche, per garantire sicurezza e ordine nel territorio veneziano.

Giro d'ispezione del sindaco Brugnaro, ieri sera con la polizia locale e le forze dell'ordine, nonostante il gelo e il muro di nebbia calato sul Veneziano già dal pomeriggio. Pattugliamenti e posti di blocco sul territorio, luci blu in zona stazione a Mestre, sulla Miranese a Chirignago, poi a.

