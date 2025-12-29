Il silenzio imbarazzato di chi sfilava con loro evidenzia una distanza crescente tra alcuni ambienti di sinistra e i soggetti con passati controversi. Nel tempo, molti di questi legami sono stati abbandonati o nascosti, lasciando una sensazione di vuoto e di incertezza nel panorama politico. Un approfondimento su questa evoluzione aiuta a comprendere i cambiamenti e le dinamiche interne di un settore spesso sotto osservazione.

La sinistra ha sempre girato a braccetto con soggetti in odore di rapporti con le milizie. Adesso però sono spariti tutti. Più passano le ore, anzi i giorni, e più diventa imbarazzante il silenzio degli amici di Mohammad Hannoun. Ma come? Fino all’altro ieri erano sempre pronti a sposarne la causa, facendosi fotografare al suo fianco, ben lieti di abbracciarne la lotta per la Palestina libera, invocando una soluzione per Gaza e una condanna per genocidio nei confronti di Israele. E ora che l’architetto giordano è finito in manette, con l’accusa di aver finanziato i terroristi di Hamas e di essere a capo di un’associazione che agiva da collettore di fondi per il movimento armato dei fondamentalisti islamici, i compagni di piazza e piazzate che fanno? Si voltano dall’altra parte, facendo finta di niente, anzi di non conoscerlo?. 🔗 Leggi su Laverita.info

