Il San Carlo non dovrà risarcire Lissner | la decisione
Il Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, con la sentenza n. 9512/2025 del 23 dicembre, ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da Stéphane Lissner nei confronti del Teatro San Carlo. La decisione ha stabilito che non sussistono più motivi di contestazione tra le parti, confermando l’assenza di obblighi risarcitori da parte del teatro nei confronti dell’ex sovrintendente.
La sezione Lavoro deI Tribunale di Napoli, con sentenza numero 95122025 del 23 dicembre scorso, si è definitivamente pronunciata sulla richiesta dell'ex sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, Stéphane Lissner, dichiarando "la cessazione della materia del contendere relativamente alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
