Il ritorno al pianoforte come linguaggio essenziale | piano stories e la nuova stagione dell’ascolto strumentale

Negli ultimi anni, mentre la comunicazione verbale si intensificava, si è osservato un crescente interesse per l’ascolto di musica strumentale, in particolare al pianoforte. Questa tendenza, spesso poco evidenziata, rappresenta una riscoperta del linguaggio musicale più essenziale e intimo. “Piano stories” segna l’inizio di una nuova stagione dedicata alla valorizzazione dell’ascolto pianistico, offrendo un’esperienza musicale sobria e raffinata.

Negli ultimi anni, mentre il flusso quotidiano di parole si è fatto più fitto, è accaduto un fenomeno che attraversa quasi in silenzio il mercato musicale italiano: la crescita costante dell’ascolto pianistico. Sempre più ascoltatori, per lo più adulti, hanno iniziato a cercare il pianoforte come. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

