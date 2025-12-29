Il rimpianto di Palladino | Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore Ho abbracciato Djimsiti

Il tecnico Palladino ha commentato con rammarico la sconfitta di Bergamo, sottolineando come il gol subito nel momento migliore abbia influito sull’esito della partita. Ha espresso vicinanza a Djimsiti, coinvolto nell’errore decisivo. La prestazione nel secondo tempo aveva mostrato un buon atteggiamento, ma il risultato finale lascia spazio a qualche rimpianto, evidenziando le occasioni mancate di ottenere un risultato positivo.

Bergamo. Una sconfitta che fa doppiamente male: sia per come è arrivata, per un errore individuale di uno dei pilastri della squadra, sia perché forse senza quello svantaggio ci sarebbe stata la possibilità di giocarsela anche per vincere, visto l'ottimo approccio nel secondo tempo. L'Atalanta perde 0-1 con l'Inter in casa, per la nona volta consecutiva nello scontro diretto, e si porta dietro diversi rimpianti per un 2025 che poteva essere chiuso in maniera diversa: 5 vittorie e altrettante sconfitte, più 7 pareggi per 22 punti, a -10 (momentaneo) dalla zona Champions. E per mister Raffaele Palladino i rimpianti non mancano.

