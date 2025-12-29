Il riconoscimento della sovranità del Somaliland semina caos

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il riconoscimento della sovranità del Somaliland continua a generare tensioni nella regione, evidenziando le complesse dinamiche geopolitiche in Africa. Nel frattempo, incontri di alto livello tra leader mondiali, come Netanyahu con Trump e il recente vertice tra il presidente Usa e Zelensky, dimostrano come le questioni di Ucraina e Medio Oriente siano strettamente collegate e affrontate in parallelo. Questi eventi riflettono la delicatezza e la multifacetedità della scena internazionale odierna.

Netanyahu si incontra con Trump a Mar-a-Lago, subito dopo l’incontro tra il presidente Usa e Zelensky, a ulteriore riprova che le due criticità, Ucraina e Medio oriente, corrono in parallelo. Inutile scrivere ex ante sul vertice, più utile accennare al riconoscimento della sovranità del Somaliland da parte di Israele, carta calata a sorpresa da Netanyahu prima del summit, che ha una notevole importanza nel contesto geopolitico mediorientale (e non solo). Un riconoscimento giunto inatteso, ma della nascita di un Somaliland sovrano si parla da tempo. Riportiamo dall’ Associated Press del marzo scorso: “Gli Stati Uniti e Israele hanno contattato i funzionari di tre governi dell’Africa orientale per parlare dell’utilizzo dei loro territori come potenziali destinazioni per il trasferimento dei palestinesi  sradicati  dalla Striscia di Gaza “. 🔗 Leggi su It.insideover.com

il riconoscimento della sovranit224 del somaliland semina caos

© It.insideover.com - Il riconoscimento della sovranità del Somaliland semina caos

Leggi anche: Somaliland, Trump dice no al riconoscimento dello Stato africano

Leggi anche: Fugge alla vista della Volante e semina il caos lungo le strade

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.