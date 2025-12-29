Il riconoscimento della sovranità del Somaliland continua a generare tensioni nella regione, evidenziando le complesse dinamiche geopolitiche in Africa. Nel frattempo, incontri di alto livello tra leader mondiali, come Netanyahu con Trump e il recente vertice tra il presidente Usa e Zelensky, dimostrano come le questioni di Ucraina e Medio Oriente siano strettamente collegate e affrontate in parallelo. Questi eventi riflettono la delicatezza e la multifacetedità della scena internazionale odierna.

Netanyahu si incontra con Trump a Mar-a-Lago, subito dopo l’incontro tra il presidente Usa e Zelensky, a ulteriore riprova che le due criticità, Ucraina e Medio oriente, corrono in parallelo. Inutile scrivere ex ante sul vertice, più utile accennare al riconoscimento della sovranità del Somaliland da parte di Israele, carta calata a sorpresa da Netanyahu prima del summit, che ha una notevole importanza nel contesto geopolitico mediorientale (e non solo). Un riconoscimento giunto inatteso, ma della nascita di un Somaliland sovrano si parla da tempo. Riportiamo dall’ Associated Press del marzo scorso: “Gli Stati Uniti e Israele hanno contattato i funzionari di tre governi dell’Africa orientale per parlare dell’utilizzo dei loro territori come potenziali destinazioni per il trasferimento dei palestinesi sradicati dalla Striscia di Gaza “. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il riconoscimento della sovranità del Somaliland semina caos

Leggi anche: Somaliland, Trump dice no al riconoscimento dello Stato africano

Leggi anche: Fugge alla vista della Volante e semina il caos lungo le strade

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La tribù dei Samaroon ha organizzato una protesta a Borama, nello Stato di Awdal, vicino a Bab al-Mandab, sventolando bandiere somali e palestinesi per manifestare il proprio rifiuto rispetto al riconoscimento del Somaliland da parte di Israele. Venerdì 26 di x.com

Il MASAF rinnova il patrocinio al DMED 2026 In continuità con le precedenti edizioni, il MASAF - Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, conferma la concessione del proprio patrocinio anche all'edizione 2026 del Salone della - facebook.com facebook