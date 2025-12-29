Il riarmo spinge l’industria della difesa | remunerazione record per gli azionisti

L'aumento degli investimenti nel settore della difesa sta stimolando una crescita significativa delle aziende coinvolte. Di conseguenza, gli azionisti dei principali gruppi europei registrano rendimenti record. Questa tendenza riflette una dinamica di mercato legata alla crescente domanda di tecnologie e servizi nel settore della difesa, influenzando positivamente la performance finanziaria delle imprese coinvolte.

Il dato era praticamente scontato. Le conseguenze della corsa al riarmo si sentono anche in Borsa e, come prevedibile, a festeggiare sono gli azionisti dei maggiori gruppi europei della difesa. A fornire una stima è un’analisi di Vertical Research Partners per il Financial Times: la conclusione è che per questi gruppi si va verso una remunerazione record degli azionisti nel 2025. La cifra è pari a circa 5 miliardi di dollari, ovvero il livello massimo toccato nell’ultimo decennio. A trainare è soprattutto l’aumento dei dividendi, come viene spiegato nell’analisi. Nella quale si evidenzia anche che alla crescita dei rendimenti si accompagna ujn rafforzamento degli investimenti, ovvia conseguenza della corsa al riarmo in corso in Europa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

