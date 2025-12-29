Il racconto da brividi di Loredana Errore | Ho visto Padre Pio che mi presagiva qualcosa
Loredana Errore condivide un’esperienza personale che ha segnato il suo percorso: un incontro con Padre Pio, durante il quale avrebbe ricevuto un presagio. Questa testimonianza invita a riflettere sulla presenza di segni e segnali spirituali nella vita quotidiana, offrendo un’occasione per esplorare come credenze e testimonianze possano influenzare il nostro modo di percepire il mondo oltre la realtà visibile.
Ritornata nel mondo dello spettacolo, Loredana Errore rivela il presagio che le ha cambiato la vita: una incredibile testimonianza che ci insegna a leggere i segni del Cielo oltre la realtà visibile. Conosciuta come la “ragazza occhi di cielo“, dal titolo della canzone che l’ha resa famosa e che rimanda al colore dei suoi occhi,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
