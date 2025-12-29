Il questore Agnello, figura di rilievo nella polizia di Stato, annuncia il suo ritiro dall’incarico. Dopo aver servito come questore di Caltanissetta dal maggio 2023, la dottoressa Pinuccia Albertina Agnello conclude la sua carriera professionale all’inizio del 2026, quando raggiungerà i limiti di età. Il suo percorso rappresenta un capitolo importante nella storia della sicurezza nell’Agrigentino.

È una figura molto conosciuta anche nell’Agrigentino la dottoressa Pinuccia Albertina Agnello, dirigente superiore della polizia di Stato e questore della provincia di Caltanissetta dal 15 maggio 2023, che dall'1 gennaio 2026 lascerà l’incarico per raggiunti limiti di età. Un percorso lungo e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Il questore Agnello va in quiescenza: nella sua storia professionale un capitolo importante nell'Agrigentino

Leggi anche: Il Natale dell'Agnello che porta Dio nella storia

Leggi anche: Auto sbanda e va a finire in un fossato: morta una 55enne nell'Agrigentino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ex Questore di Ragusa, Agnello, lascia la Polizia per limiti di età - La ex Questore di Ragusa, Pinuccia Agnello, lascia la Polizia di Stato il 1° gennaio 2026 per raggiunti limiti di età ... ragusah24.it