Il primo gennaio ad Assisi si scende in piazza per Alberto Trentini libero | sit in con sindaco e Articolo 21
Il primo gennaio ad Assisi si svolgerà un sit-in in piazza per
L'inizio dell'anno 2026 ad Assisi si apre, dopo i botti e i brindisi, con un'iniziativa politica che vedrà scendere in piazza il sindaco Valter Stoppini, l'ex onorevole, attuale coordinatore nazionale di Articolo 21 Beppe Giulietti, i rappresentanti dell'associazione e la Giunta comunale. Un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
