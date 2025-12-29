Il Pri ricorda Ildo Cappelli da vicesindaco a guida dei giovani repubblicani | Un persona di sorridente austerità

Il Pri ricorda Ildo Cappelli, figura di spicco della politica forlivese, scomparso poco prima di Natale. Vicesindaco e guida dei giovani repubblicani, era riconosciuto come una persona di sorridente austerità. Il mondo repubblicano locale tributa un omaggio al suo impegno civile e politico, condividendo testimonianze che ne evidenziano il ruolo e i valori.

Il mondo repubblicano forlivese rende omaggio a Ildo Cappelli, scomparso poco prima di Natale, ripercorrendo le tappe del suo impegno politico e civile attraverso le testimonianze di chi ha condiviso con lui anni di militanza e amicizia.

