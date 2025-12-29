Il Pri ricorda Ildo Cappelli da vicesindaco a guida dei giovani repubblicani | Un persona di sorridente austerità

Il Pri rende omaggio a Ildo Cappelli, figura significativa del panorama repubblicano forlivese. Vicesindaco e guida dei giovani repubblicani, Cappelli è ricordato come una persona di “sorridente austerità”. La sua scomparsa, avvenuta poco prima di Natale, viene commemorata attraverso le testimonianze di chi ha condiviso con lui anni di impegno politico e civile.

Il mondo repubblicano forlivese rende omaggio a Ildo Cappelli, scomparso poco prima di Natale, ripercorrendo le tappe del suo impegno politico e civile attraverso le testimonianze di chi ha condiviso con lui anni di militanza e amicizia.

