Il prete di Terlizzi fa sparire Gesù e ribalta il messaggio del Vangelo

A Terlizzi, in Puglia, don Michele Stragapede ha fatto sparire simbolicamente il Bambin Gesù durante le festività natalizie, suscitando discussioni sulla rappresentazione religiosa. Mentre il parroco denuncia le guerre e promuove valori di pace, questa scelta solleva questioni sul significato della nascita di Gesù e sul rispetto delle tradizioni religiose. Un gesto che invita a riflettere sul ruolo del simbolo natalizio nel contesto contemporaneo.

Don Michele denuncia le guerre, ma il Bambinello simboleggia l’amore assoluto di Dio. In un comune del barese, a Terlizzi, il parroco don Michele Stragapede si è sostituito a Dio e ha deciso di non far nascere il Bambin Gesù, di farlo sparire come se tutto fosse un gioco di prestigio, una magia. Un ribaltamento della catechesi oltre che della storia. Al suo posto, nella culla, solo un lenzuolo bianco circondato da balle di fieno. «Facciamo finta che tutto vada bene?», ha domandato il sacerdote alla comunità. «Facciamo finta che non ci sono stati bambini uccisi a Gaza, in Israele, in Sudan? Nella striscia di Gaza e in Israele sono stati ammazzati o lasciati morire oltre 16. 🔗 Leggi su Laverita.info

