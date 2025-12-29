Il presepe di Cremonini | Ho iniziato 70 anni fa con pannocchie di mais

Il presepe di Cremonini, situato in via Borgo San Cassiano 16 a Imola, è un esempio di tradizione e cura nei dettagli, apprezzato da molti cittadini. Creato circa 70 anni fa, l’artista ha iniziato con semplici pannocchie di mais. Oggi, il presepe rappresenta un’opera artigianale di pregio, che riflette una lunga storia fatta di passione e dedizione. Un punto di riferimento per chi desidera ammirare un presepe classico e ben realizzato.

Imola, 29 dicembre 2025 – Oggi è un presepe classico e curato nei dettagl i, tanto che qualche imolese viene apposta in via Borgo San Cassiano 16 per ammirarlo. Ma dietro all'allestimento proposto da Franco Cremonini, ex presidente dell'Andrea Costa, si cela una storia lunga settant'anni, iniziata con pannocchie di mais come statuine e culminata una decina d'anni fa in un presepe multiculturale lungo 22 metri, con pezzi unici in mosaico di marmo. All'inizio per costruire i personaggi utilizzavo le pannocchie di mais. "Fin da bambino mi è sempre piaciuto fare il presepe – ricorda il 're dei presepi' imolese –, all'inizio per costruire i personaggi mi arrangiavo con le pannocchie di mais per la Madonna e San Giuseppe".

