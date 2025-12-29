Il presepe dei bambini dell’oratorio | un piccolo miracolo di Natale | FOTO
Il presepe dei bambini dell’oratorio di Santa Maria a Vico rappresenta un momento speciale di solidarietà e creatività natalizia. Nonostante il cambio al vertice, l’oratorio mantiene vivo il tradizionale spirito di condivisione, offrendo un esempio di impegno e semplicità. Questa creazione dimostra come anche le piccole iniziative possano contribuire a mantenere vivi i valori del Natale nelle comunità locali.
Il presepe dei bambini dell’oratorio: un piccolo miracolo di Natale a Santa Maria a Vico. Anche con il recente cambio del direttivo, l’oratorio continua a stupire e a regalare emozioni autentiche. Quest’anno, il presepe dei bambini ha saputo superare ogni aspettativa, trasformandosi in un momento. 🔗 Leggi su Casertanews.it
