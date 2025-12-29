Il premio a Pogba dopo la squalifica per doping scatena le polemiche | cosa è successo a Dubai

Durante gli Globe Soccer Awards di Dubai, Paul Pogba è stato premiato come miglior rientro in campo dell'anno, suscitando reazioni contrastanti. La scelta ha generato polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, in particolare a causa della sospensione per doping ancora in discussione. Questo riconoscimento ha riacceso il dibattito sulla posizione del giocatore nel mondo del calcio e sulle modalità di premiazione in ambiti ufficiali.

Ai Globe Soccer Awards di Dubai Pogba è stato premiato per il miglior rientro in campo dell'anno, ma i tifosi insorgono per il riconoscimento assegnato a un giocatore sospeso per doping.

Pogba, il premio dopo la squalifica per doping fa insorgere il web: bufera sui Globe Soccer Awards - Pogba premiato ai Globe Soccer Awards di Dubai, ma in tanti sono indignati: Un riconoscimento per essere stato squalificato? sport.virgilio.it

Pogba: "Sono rimasto in piedi nei giorni difficili, ora il mio percorso di rinascita" - Ai Globe Soccer Awards c'era anche Paul Pogba, premiato dal campione di MMA Khabib Nurmagomedov con il "comeback award", dopo il suo ritorno nel calcio giocato post squalifica. sport.sky.it

A margine del #GlobeSoccerAwards del 2025, #Pogba ha ricevuto un premio alquanto singolare. L’ex centrocampista della Juventus, attualmente in forza al Monaco, è stato insignito del titolo di comeback award per il suo straordinario ritorno nella scena calci x.com

Globe Soccer Awards 2025, premio anche per Pogba! L'ex Juve ringrazia: «Un onore essere qui. Non è stato facile, ma ho raggiunto il mio obiettivo» - facebook.com facebook

