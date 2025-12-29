Il Prato si prepara a debuttare in campionato.

L’Hockey Prato si appresta a iniziare ufficialmente la stagione di campionato. La prima squadra, guidata da coach Enrico Bernardini, ha recentemente concluso la partecipazione alla Coppa Italia di Serie B, uscendo nella fase successiva. Tra poco più di una settimana, i biancoverdi scenderanno in campo per affrontare le prime sfide stagionali, segnando l’inizio di un nuovo percorso competitivo.

La prima squadra dell’ Hockey Prato di coach Enrico Bernardini, dopo aver concluso nelle scorse settimane la Coppa Italia di Serie B venendo eliminata nel corso della seconda fase, esordirà in campionato tra poco più di una settimana. Intanto, nei giorni scorsi, si è giocata l’ultima giornata dell’anno dei campionati giovanili di hockey su pista e il sodalizio presieduto da Massimiliano Giardi può se non altro tracciare un primo bilancio. Il campionato U15 vede ad esempio l’Hockey Prato attualmente ottavo con 10 punti nella classifica della "Zona 4" e l’obiettivo in vista del prossimo 10 gennaio sarà quello di battere i pari età del Siena per mettersi alle spalle la sconfitta esterna inflitta dal Camaiore lo scorso 20 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

