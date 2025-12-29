Il politologo Campi | Meloni spiazza tutti ma ora serve fare di più su fisco e sicurezza

Il politologo Campi analizza il 2025 del governo Meloni, definendolo positivo e sottolineando come la premier abbia saputo gestire con attenzione la maggioranza, anche su temi complessi come il supporto all’Ucraina. Tuttavia, evidenzia la necessità di approfondire le riforme su fisco e sicurezza, aspetti fondamentali per il percorso politico e la stabilità del paese.

«Come è stato questo 2025 per Giorgia Meloni e il suo governo? Positivo. Ha gestito con accortezza politica la maggioranza politica che la sostiene, anche sui dossier delicati: da ultimo quello sulle nuove forniture di armi all'Ucraina. Ha, inoltre, dimostrato una crescente capacità di interlocuzione con ambienti sociali che non sono quelli tradizionalmente vicini alla destra nazionale: il sindacato Cisl, i cattolici di Cl, la Coldiretti, pezzi importanti di Confindustria. I sondaggi favorevoli per Fratelli d'Italia fotografano esattamente questa apertura della Meloni fuori dai propri confini politici».

La sinistra ha smesso di pensare. La destra non ha mai cominciato. L'espressione giustifica – e replica – il nostro eterno fascio-comunismo. I campi contrapposti che contrapposti non sono. Una certa diversità eguale.

